Гандболистки ЦСКА обыграли «Ладу» в первом полуфинале Суперлиги

Гандболистки ЦСКА не без труда одолели «Ладу» в первом полуфинальном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Встреча в Тольятти завершилась победой гостей со счётом 35:31.
Самым результативным игроком матча стала Елена Михайличенко из ЦСКА, забившая десять мячей. Семь раз в составе столичной команды отличилась Альбина Мурзалиева. У «Лады» по семь мячей на счету Ольги Фоминой и Натальи Решетниковой.
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, потерпев только одно поражение в 36 матчах. «Лада» с 50 очками заняла четвёртое место, по дополнительным показателям уступив «Астраханочке», которая уже выбыла из борьбы за медали.
Ответная полуфинальная встреча тех же соперников пройдёт 20 мая в Москве.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Полуфинал. Первый матч
«Лада» (Тольятти) – ЦСКА (Москва) – 31:35 (16:18).
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