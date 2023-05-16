ЕОК: российские спортсмены не будут выступать на Европейских играх ни в каком качестве

Европейские олимпийские комитеты (EOК) в очередной раз подтвердили, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в Европейских играх, которые пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.

Для боксёров Европейские игры являются континентальным отборочным турниром к Олимпийским играм – 2024, поэтому в Федерации бокса России после успеха на чемпионате мира в Ташкенте заговорили о намерении квалифицироваться в Париж именно через этот турнир, но в ЕОК заявили, что это невозможно.

«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в Кракове ни в каком качестве. До начала соревнований осталось менее 40 дней, и это точно не изменится.

ЕОК с нетерпением ожидает проведения боксёрского турнира высочайшего уровня на Европейских играх с участием лучших боксёров Европы, поскольку они стремятся завоевать путёвку на Париж-2024», — приводит заявление ЕОК Inside the Games.