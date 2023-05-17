Польский олимпийский чемпион Новицкий: россиян нельзя допускать на турниры из-за допинга

Олимпийский чемпион в метании молота польский легкоатлет Войцех Новицкий выступил против возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Атлет подчеркнул, что его позиция связана с допингом в России.
«Мне сложно говорить на эти темы, потому что здесь замешана политика. Неважно, кто будет моим соперником на соревнованиях, я готов соревноваться. Во всём, что сейчас происходит в мире спорта и политики, много оттенков серого. Нельзя всех хвалить, но и критиковать всех нельзя. Помимо геополитической ситуации, есть ещё множество тонкостей, связанных с допингом в России. Хотя бы из-за этого россиян нельзя допускать на международные соревнования. Трудно конкурировать с кем-то, кто не играет честно. И я говорю не об отдельно взятом спортсмене, а о всей допинговой системе в России», — приводит слова Новицкого Interia.
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