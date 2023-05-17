Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпиаде в Париже

Мужская сборная России по гандболу не сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года, который пройдут в Париже (Франция). При этом у женской команды ещё сохраняется шанс пройти квалификационный этап.

«Для мужчин возможности пройти квалификацию больше нет, а у женщин она сохраняется при условии, что россиянкам разрешат участвовать в предстоящем чемпионате мира, через который возможно пройти отбор», — приводит слова представителей Международной федерации гандбола (IHF) ТАСС.

Отдельно представители IHF отметили, что организация находится в постоянном контакте с Международном олимпийским комитетом (МОК) и продолжает следить за изменениями ситуации. МОК в конце марта рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов на соревнования в командных видах спорта.

Женская гандбольная сборная России победила на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала второй в 2021-м на Олимпиаде в Токио. Чемпионат мира по гандболу пройдёт в ноябре-декабре в Дании, Норвегии и Швеции. Российских спортсменок нет в заявке турнира, однако они ещё могут получить уайлд-кард (специальное приглашение) от Международной федерации гандбола.