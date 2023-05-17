Рекордсмен мира в беге на 10 километров дисквалифицирован из-за допинга

Кенийский легкоатлет, обладатель мирового рекорда в беге на 10 километров Ронекс Кипруто временно дисквалифицирован из-за нарушений в биологическом паспорте. Он обвинён в использовании запрещённых в спорте веществ из-за подозрительных показателей анализа крови.
«Я не жульничаю и не употребляю допинг! Правда на моей стороне. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова спортсмена издание Athletics Weekly.
Менеджер Кипруто уже заявил, что на разбирательство по допингу спортсменом потрачено около $ 30 тыс. Также он добавил: «Это несправедливо. Мы, конечно, будем полностью сотрудничать и будем абсолютно честны. Призываем Антидопинговое агентство сделать то же самое».
Тренер Кипруто тоже встал на защиту спортсмена: «Я тщательно выбираю, с кем мне работать и кому посвящать свою энергию. Я знаю, что Ронекс — честный молодой человек, и мне больно видеть, как он сейчас страдает. Наша стратегия — усердно тренироваться, и это единственный способ добиться результатов. Я много раз говорил, что я за систематическую борьбу с допингом, чтобы защищать чистых спортсменов, как Ронекс».
Напомним, Ронекс Кипруто установил мировой рекорд по бегу на 10 километров в январе 2020 года. За четыре месяца до этого легкоатлет выиграл бронзу на этой же дистанции на чемпионате мира в Дохе (Катар).
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