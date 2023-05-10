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Первым виновным по закону Родченкова стал американец — подробности, как это скажется на России

Американец признал вину по «акту Родченкова». Как так, закон же направлен против России?
Андрей Шитихин
Американец признал вину по «акту Родченкова»
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Доктор из Техаса Эрик Лира кормил допингом иностранных спортсменов. Кормил бы своих — мог избежать наказания.

Когда в декабре 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал так называемый «акт Родченкова» о борьбе с допингом в спорте, казалось, что он направлен исключительно против России.

Но первым виновным по этому закону стал американец. Натуропат и кинезиолог из Техаса Эрик Лира признал свою вину в том, что снабжал спортсменов запрещёнными препаратами.

Что такое «закон Родченкова»?

Давайте вкратце напомним про законопроект, который два с половиной года назад был принят Конгрессом США, затем Сенатом и подписан Дональдом Трампом. Этот нормативный акт, предусматривающий уголовную ответственность за допинговый сговор, разработали сенаторы Орри Хетч и Шелдон Уайтхаус.

Согласно этому закону, организации, чья вина в допинговых махинациях доказана, могут получить штраф до $ 1 млн, частные лица – до $ 250 тыс. Кроме того, нарушителям грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

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Закон экстерриториален и действует на всех турнирах, где участвуют американские спортсмены. Или на всех спортивных событиях, где есть американские деньги – спонсорские или телевизионные. В общем, на подавляющем большинстве международных турниров в мире.

«Акт Родченкова» даёт правоохранительным органам США право преследовать нарушителей за пределами страны. Ну и направлен он не на потребителей, а на тех, кто склонял, распространял, укрывал.

Закон же был принят против России?

Авторы закона заявляли, что разработали его во избежание повторения «допинг-схемы Олимпиады в Сочи», про которую в США очень много рассказывал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Спортсменам, которые считают, что проиграли на соревнованиях тем, кто якобы нарушал антидопинговые правила, разрешено обращаться в гражданские суды США, чтобы отстоять свою правоту. И таких «пострадавших» американских атлетов очень много.

Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Были разговоры и о том, что «закон Родченкова» сработает против Этери Тутберидзе за допинг-скандал с Камилой Валиевой. Но тренер, поставившая на поток воспитание олимпийских чемпионок, спокойно ездила в США, и никаких обвинений со стороны американских правоохранительных органов не последовало.

А первым виновным по «закону Родченкова» стал… американец! Который снабжал запрещёнными веществами двух нигерийских и швейцарского легкоатлета. И не только снабжал, но и давал инструкции о том, что говорить, если допинг-пробы покажут наличие «запрещёнки».

«Не подпадал ни под какие антидопинговые правила»

Эрик Лира – мутный персонаж. Гражданин США в Техасе работал нутропатом и кинезиологом. Но, скорее, он просто шарлатан, который прикрывался умными терминами в описании своей работы. Удивительно, но он вообще не понёс бы никакого наказания, если бы помогал американским спортсменам, а не иностранцам.

Блессинг Окагбаре

Блессинг Окагбаре

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Нигерийка Блессинг Окагбаре – серебряный призёр Олимпиады в Пекине в прыжках в длину, спринтерша, которая на Играх в Токио была снята с соревнований за пару часов до полуфинального забега на 100 метров. За целый букет антидопинговых нарушений она была дисквалифицирована на 11 лет.

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Её соотечественнику Дивайну Одудуру, потенциальной суперзвезде мирового спринта, пока окончательное обвинение не выдвинуто, но грозит ему шесть лет дисквалификации. Интересно, что Одудуру с детства живёт и тренируется в США, но выступал за Нигерию. Ещё один уличённый в сотрудничестве с чудо-доктором Лирой – швейцарский спринтер Алекс Уилсон.

Лира полностью признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Теперь ему грозит до полутора лет тюрьмы и штраф в $ 50 тыс. Его бы не за что было брать, если бы не «закон Родченкова».

Поскольку Окагбаре бежала на Олимпиаде в Токио и составляла конкуренцию американкам, Лира попал под действие закона.

«Лира, скорее всего, избежал бы наказания за распространение запрещённых препаратов и заговор с целью обмана, поскольку он не подпадал ни под какие антидопинговые правила», — признал глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.

Против этого закона выступали и МОК, и ВАДА, но американцам всё равно. В их руках после такого дела все козыри.

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