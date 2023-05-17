«КПРФ-2» стал пятикратным чемпионом Высшей лиги по мини-футболу

«КПРФ-2» вновь стал чемпионом Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. Команда Михаила Маркина защитила титул, не проиграв ни одного матча по ходу чемпионата.

Второй финальный матч с ЛКС прошёл под контролем «КПРФ-2». Счёт с шестиметрового, назначенного за попадание мяча в руку, открыл Александр Коробейников. Затем Владислав Савостьянов поймал соперника на ошибке, а в начале второй половины проход Никиты Илько завершил Олег Безруков. Завершили разгром лучшие игроки сезона — Руслан Курбанов и Александр Коробейников. Встреча закончилась со счётом 5:0.

«КПРФ-2» выиграл чемпионат третий раз подряд и пятый в истории клуба. Семь лет подряд команда неизменно оказывается в призах этого турнира. Помимо пяти чемпионских титулов, за эти годы в активе «КПРФ-2» есть серебряные и бронзовые медали.