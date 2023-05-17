Легенда гандбола Владимир Максимов ответил, что мотивирует его тренировать в 77 лет

Главный тренер «Чеховских медведей», бывший главный тренер сборной России по гандболу, олимпийский чемпион как игрок и тренер Владимир Максимов рассказал, что мотивирует его продолжать тренерскую карьеру. В октябре легенде отечественного гандбола исполнится 78 лет.
«Когда-то это всё равно закончится. Но пока я хочу сделать такие условия, чтобы клуб продолжал развиваться и работать после меня. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв пообещал помочь построить ещё один зал в Чехове. Я долго мечтал об этом, и теперь эта мечта близка к осуществлению. Кроме того, хотелось бы построить ещё и школьный зал по нормальным стандартам, а не по нашему ГОСТу. Надеюсь, и это исполнится. Ну и если бы на нашу пенсию можно было достойно жить, тогда другое дело. Но если у тебя есть семья, дети, внуки, которым хочется помогать, приходится работать. И ещё одно, самое главное, мы живём, пока мы работаем. У меня есть знакомый, который уволил Героя Соцтруда, поскольку тот уже старый. Я ответил, что это глупость. Раз человек получил это звание, значит, он чего-то добился в своей жизни. Значит, он знамя в своей области. А мы свои знамёна бросать не должны – только чужие. И я хочу своим игрокам внушить, что всё в их голове, что они могут всё. Это просто состояние человека. Когда мне делали операцию на сердце, я приехал в больницу утром в пятницу, вечером 2,5 часа операция, а утром в понедельник я на работе. Мы можем стать богами, всё зависит только от нас самих», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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