Четверо партнёров Эвенепула по команде снялись с «Джиро» из-за COVID-19

Четыре гонщика Soudal-QuickStep Ян Хирт, Йосеф Черны, Луис Верваке и Маттиа Каттанео сдали положительный тест на COVID-19 и снялись с многодневки «Джиро д’Италия» — 2023, сообщает AP. Ранее по той же причине досрочно прекратил выступления их партнёр по команде бельгиец Ремко Эвенепул, возглавлявший на тот момент общий зачёт.

Ранее ещё несколько гонщиков снялись с «Джиро д’Италия» из-за положительного теста на коронавирус, включая Доменико Поццовиво и Ригоберто Урана.

Лидерство на многодневке удерживает экс-победитель «Тур де Франс» британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers. Он на две секунды опережает словенца Приможа Роглича из Team Jumbo–Visma. «Джиро д’Италия» должен финишировать 28 мая в Риме.