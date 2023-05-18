Владимир Максимов — о сидящих в запасе игроках: не знают, как правильно сказать «кофе»

Наставник «Чеховских медведей» Владимир Максимов ответил на вопрос, что привлекает нынешних игроков — работа с легендарным наставником или зарплата в клубе.

«Идут к Максимову. Но вопрос о зарплате актуальный. Правда, новички приходят, подписывают контракты и тогда с них можно и спросить – давайте, показывайте своё умение. А то у меня в команде некоторые бегают от звонка до звонка, а другие, как в театре, эпизодическую роль играют. Выйдут на пару секунд на сцену со словами «Кофе подан, господа» и вновь скроются. А некоторые даже не выходят, потому что не знают, как правильно сказать слово «кофе», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, завтра, 19 мая, состоится ответный полуфинал Олимпбет Суперлиги между «Чеховскими медведями» и ЦСКА. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. В первой встрече сильнее были армейцы – 29:27.