Владимир Максимов — о сидящих в запасе игроках: не знают, как правильно сказать «кофе»

Наставник «Чеховских медведей» Владимир Максимов ответил на вопрос, что привлекает нынешних игроков — работа с легендарным наставником или зарплата в клубе.
«Идут к Максимову. Но вопрос о зарплате актуальный. Правда, новички приходят, подписывают контракты и тогда с них можно и спросить – давайте, показывайте своё умение. А то у меня в команде некоторые бегают от звонка до звонка, а другие, как в театре, эпизодическую роль играют. Выйдут на пару секунд на сцену со словами «Кофе подан, господа» и вновь скроются. А некоторые даже не выходят, потому что не знают, как правильно сказать слово «кофе», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, завтра, 19 мая, состоится ответный полуфинал Олимпбет Суперлиги между «Чеховскими медведями» и ЦСКА. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. В первой встрече сильнее были армейцы – 29:27.
- 18 мая 2023
-
10:17
-
10:09
-
08:15
-
04:35
-
02:43
-
00:36
- 17 мая 2023
-
23:15
-
22:00
-
21:00
-
20:51
-
19:41
-
19:26
-
17:01
-
15:41
-
15:13
-
14:57
-
14:38
-
14:38
-
14:29
-
14:03
-
13:27
-
13:18
-
13:14
-
12:05
-
12:03
-
10:39
-
09:55
-
09:40
-
04:01
- 16 мая 2023
-
23:16
-
21:23
-
20:56
-
20:34
-
20:20
-
20:09