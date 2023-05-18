Владимир Максимов: взрослые игроки объясняли новичкам, что такое хорошо и что такое плохо

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов рассказал, как служба в армии помогла в тренерской карьере.
«Я в армии служил по-честному, хотя моя мама была врачом и комиссия вполне могла признать меня непригодным. Но я на такое не пошёл и отслужил три года. Своим игрокам 23 февраля всегда говорю так: «Поздравляю вас, защитников отечества, полностью откосивших от армии». Так вот, я вначале служил в Майкопе, а потом меня перевели в Краснодар в училище связи, но все давно знают, что оно шифровальное. Я стал старшиной роты. В моей роте — а это не курсантские роты, которые располагались рядом, — никогда не было случаев пьянства и т.п. Но однажды украли часы.
Я построил роту в 12 часов ночи и сказал: если на туалетном столике не окажется часов утром, я проверю всех – часы вы можете только проглотить. Часы утром были на месте, больше подобного не случалось. Во время службы в армии я и в гражданской команде в гандбол играл. Так вот, мы, взрослые игроки, объясняли новичкам, что такое хорошо и что такое плохо. И сейчас добиваюсь того же в «Чеховских медведях». Игроки всё равно объясняют более доходчиво, чем тренер, который не всё обо всех знает», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
- 18 мая 2023
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:17
-
10:09
-
08:15
-
04:35
-
02:43
-
00:36
- 17 мая 2023
-
23:15
-
22:00
-
21:00
-
20:51
-
19:41
-
19:26
-
17:01
-
15:41
-
15:13
-
14:57
-
14:38
-
14:38
-
14:29
-
14:03
-
13:27
-
13:18
-
13:14
-
12:05
-
12:03
-
10:39
-
09:55
-
09:40
-
04:01
- 16 мая 2023
-
23:16
-
21:23
-
20:56