Владимир Максимов: взрослые игроки объясняли новичкам, что такое хорошо и что такое плохо

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов рассказал, как служба в армии помогла в тренерской карьере.

«Я в армии служил по-честному, хотя моя мама была врачом и комиссия вполне могла признать меня непригодным. Но я на такое не пошёл и отслужил три года. Своим игрокам 23 февраля всегда говорю так: «Поздравляю вас, защитников отечества, полностью откосивших от армии». Так вот, я вначале служил в Майкопе, а потом меня перевели в Краснодар в училище связи, но все давно знают, что оно шифровальное. Я стал старшиной роты. В моей роте — а это не курсантские роты, которые располагались рядом, — никогда не было случаев пьянства и т.п. Но однажды украли часы.

Я построил роту в 12 часов ночи и сказал: если на туалетном столике не окажется часов утром, я проверю всех – часы вы можете только проглотить. Часы утром были на месте, больше подобного не случалось. Во время службы в армии я и в гражданской команде в гандбол играл. Так вот, мы, взрослые игроки, объясняли новичкам, что такое хорошо и что такое плохо. И сейчас добиваюсь того же в «Чеховских медведях». Игроки всё равно объясняют более доходчиво, чем тренер, который не всё обо всех знает», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.