Инал Тасоев: то, что связано со вторым местом, мне не очень сильно нравится

Серебряный призёр чемпионата мира в Дохе Инал Тасоев поделился эмоциями от прошедшего турнира.
«Этот чемпионат был совсем другим, особенным. Мы пропустили огромное количество времени. Я настраивался на этот чемпионат совсем по-другому. Ехал за золотом и хотел выиграть! Я чувствовал себя в хорошей форме. Тедди Ринер — это выдающийся спортсмен. Он на таком высоком уровне держится столько лет. Перед финалом мы с тренерами сборной тщательно проработали все тактические варианты. Мне было очень тяжело ждать, хотелось побыстрее выйти на татами. Как мне кажется, я смог справиться со всеми волнениями, сохранить энергию и силы. Немножко не повезло. Есть над чем работать. Работы очень много, будем трудиться. Такая у меня черта характера — то, что связано со вторым местом, мне не очень сильно нравится», — приводит слова Тасоева телеграм-канал спортивного радио «Движение».
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