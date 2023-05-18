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Матыцин утвердил кандидатуру Мащенко на пост тренера сборной России по лёгкой атлетике

Матыцин утвердил кандидатуру Мащенко на пост тренера сборной России по лёгкой атлетике
Олег Матыцин
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Министр спорта России Олег Матыцин подписал приказ о согласовании кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по лёгкой атлетике, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Министр утвердил кандидатуру Руслана Мащенко. Руслан Михайлович – заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы 1998 года в беге на 400 м в помещении, вице-чемпион Европы 1998 года в беге на 400 м с/б, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы в эстафете 4 по 400 м, действующий рекордсмен России в беге на 400 м в помещении (45,90, 1998) и в эстафете 4 по 400 м в помещении в составе сборной России (3.04,82, 2001).

С 2019 года до недавнего времени специалист работал старшим тренером группы спринта и барьерного бега основного и резервного составов спортивной сборной Российской Федерации по лёгкой атлетике.

Напомним, 1 апреля президиум ВФЛА одобрил кандидатуру на пост главного тренера спортивной сборной команды России по лёгкой атлетике.

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