Лашманова, отбывшая дисквалификацию за допинг, заявлена на ЧР по спортивной ходьбе

Российская легкоатлетка Елена Лашманова попала в заявку команды Мордовии на чемпионат России по спортивной ходьбе.

«Лашманова была включена в заявку команды на чемпионат России. Планируется, что она выйдет на старт 20-километровки», — приводит слова представителя Федерации лёгкой атлетики Республики Мордовия ТАСС.

Напомним, Лашманова была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Её результаты в период с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года были аннулированы. Таким образом, спортсменка лишилась золота Олимпийских игр 2012 года и победы на чемпионате мира 2013 года. Срок дисквалификации Лашмановой истёк 8 марта 2023 года.

Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдёт с 20 по 21 мая в Саранске.