Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лашманова, отбывшая дисквалификацию за допинг, заявлена на ЧР по спортивной ходьбе

Лашманова, отбывшая дисквалификацию за допинг, заявлена на ЧР по спортивной ходьбе
Комментарии

Российская легкоатлетка Елена Лашманова попала в заявку команды Мордовии на чемпионат России по спортивной ходьбе.

«Лашманова была включена в заявку команды на чемпионат России. Планируется, что она выйдет на старт 20-километровки», — приводит слова представителя Федерации лёгкой атлетики Республики Мордовия ТАСС.

Напомним, Лашманова была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Её результаты в период с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года были аннулированы. Таким образом, спортсменка лишилась золота Олимпийских игр 2012 года и победы на чемпионате мира 2013 года. Срок дисквалификации Лашмановой истёк 8 марта 2023 года.

Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдёт с 20 по 21 мая в Саранске.

Материалы по теме
Медали ОИ-2012 перераспределили после аннулирования результатов Антюх и Лашмановой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023