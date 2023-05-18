Лашманова, отбывшая дисквалификацию за допинг, заявлена на ЧР по спортивной ходьбе
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Российская легкоатлетка Елена Лашманова попала в заявку команды Мордовии на чемпионат России по спортивной ходьбе.
«Лашманова была включена в заявку команды на чемпионат России. Планируется, что она выйдет на старт 20-километровки», — приводит слова представителя Федерации лёгкой атлетики Республики Мордовия ТАСС.
Напомним, Лашманова была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Её результаты в период с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года были аннулированы. Таким образом, спортсменка лишилась золота Олимпийских игр 2012 года и победы на чемпионате мира 2013 года. Срок дисквалификации Лашмановой истёк 8 марта 2023 года.
Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдёт с 20 по 21 мая в Саранске.
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