Министр спорта России Матыцин: мы никогда не дадим спортсменов в обиду

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме «Россия – Исламский мир» в Казани высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов от международных соревнований.
«Спорт – движение, которое объединяет народы, развивает традиционные ценности и позволяет жить по правилам. Сегодня мы видим, что ряд организаций ставят под сомнение эти ценности. У России много друзей – и форум, и сегодняшняя сессия это демонстрируют. Мы никогда не дадим спортсменов в обиду, мы не можем пойти на то, чтобы права наших граждан были нарушены. При этом мы продолжаем вести диалог с международными организациями, доказывая, что Россия – надёжный партнёр международного спорта. Мы не делим спортивное сообщество на дружественные и недружественные страны и рады видеть всех у себя на соревнованиях, которые проводим в открытом формате.
Уверен, что эта тяжёлая полоса пройдёт, мы преодолеем всё это вместе. Мы находимся на земле, где много народов и религий. Казань много раз демонстрировала, проводя крупнейшие соревнования, что спортивный мир един, и мы всегда должны быть победителями», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.
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