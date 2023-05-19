«Пермские медведи» вышли в финал гандбольной Суперлиги, обыграв «Виктор»

Гандболисты «Пермских медведей» вышли в финал чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче «Пермские медведи» в гостях сыграли вничью со ставропольским «Виктором» — 32:32. Первый матч завершился победой пермской команды — 43:31.
Самым результативным игроком матча стал Александр Гребёнкин из «Виктора», забивший семь мячей. У «Пермских медведей» пять мячей на счету Юрия Семёнова.
Напомним, в регулярном чемпионате «Виктор» набрал 32 очка и занял второе место. «Пермские медведи» с 31 очком в активе были третьими.
Второй финалист Суперлиги определится в противостоянии «Чеховских медведей» и ЦСКА. В первом матче московская команда одержала победу со счётом 29:27.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Ответный матч
«Виктор» (Ставрополь) — «Пермские медведи» — 32:32 (15:17).
Первый матч – 31:43.
- 19 мая 2023
-
20:53
-
20:36
-
20:23
-
19:27
-
18:59
-
18:36
-
15:39
-
15:21
-
14:15
-
10:05
-
01:06
- 18 мая 2023
-
23:17
-
21:54
-
21:27
-
21:01
-
20:37
-
19:45
-
16:37
-
16:21
-
16:09
-
15:40
-
15:13
-
14:46
-
14:42
-
12:15
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:17
-
10:09
-
08:15
-
04:35
-
02:43
-
00:36
- 17 мая 2023
-
23:15