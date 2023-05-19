«Пермские медведи» вышли в финал гандбольной Суперлиги, обыграв «Виктор»

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Гандболисты «Пермских медведей» вышли в финал чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче «Пермские медведи» в гостях сыграли вничью со ставропольским «Виктором» — 32:32. Первый матч завершился победой пермской команды — 43:31.

Самым результативным игроком матча стал Александр Гребёнкин из «Виктора», забивший семь мячей. У «Пермских медведей» пять мячей на счету Юрия Семёнова.

Напомним, в регулярном чемпионате «Виктор» набрал 32 очка и занял второе место. «Пермские медведи» с 31 очком в активе были третьими.

Второй финалист Суперлиги определится в противостоянии «Чеховских медведей» и ЦСКА. В первом матче московская команда одержала победу со счётом 29:27.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Ответный матч

«Виктор» (Ставрополь) — «Пермские медведи» — 32:32 (15:17).

Первый матч – 31:43.