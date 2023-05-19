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ЦСКА не пустил «Чеховских медведей» в финал чемпионата России по гандболу

Гандболисты ЦСКА вышли в финал чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче московский клуб в гостях обыграл «Чеховских медведей» со счётом 29:26. В первом матче ЦСКА тоже одержал победу — 29:27.

По семь мячей в матче забили Евгений Дзёмин («Чеховские медведи») и Юлиан Гирик (ЦСКА).

Напомним, в регулярном чемпионате «Чеховские медведи» заняли первое место, набрав 34 очка. ЦСКА с 29 очками был четвёртым. Подмосковная команда 21 год подряд побеждала в чемпионате России, а теперь не смогла выйти в финал и сыграет за бронзу.

Ранее сегодня, 19 мая, первыми финалистами Суперлиги стали гандболисты «Пермских медведей», по сумме двух встреч обыгравшие ставропольский «Виктор» со счётом 75:63.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Ответный матч

«Чеховские медведи» (Московская область) – ЦСКА (Москва) – 26:29 (13:17).

Первый матч – 27:29.