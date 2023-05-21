Президент ФТАР: участие наших сильных спортсменов не входит в планы диктаторов Запада

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов рассказал об условиях допуска российских спортсменов к международным турнирам.

«Расчёт, видимо, был на то, чтобы никто не имел возможности вникнуть в суть документов и его бездумно подписали ради долгожданного прекращения противозаконного отстранения. Тем более на кону допуск на турнир Международной федерации тяжёлой атлетики, который является квалификационным соревнованием к Олимпиаде 2024 года. Чем не сыр в мышеловке? Российские штангисты выполняли и выполняют все условия для участия в международных соревнованиях. ФТАР своевременно сделала все заявки и выполнила все требования по участию наших атлетов. Но участие наших сильных спортсменов, видимо, не входит в планы диктаторов большой политики Запада. Из-за неспособности победить нас на помосте возникают неспортивные попытки и искусственные причины для недопуска — как выясняется, ещё и незаконные, что неоднократно подтверждено решениями Спортивного арбитражного суда. Документ пришёл в субботу, 13 мая, поздно вечером, в понедельник мы его перевели и передали всем заинтересованным лицам. Требованием IWF было вернуть подписанную декларацию 15 мая до 18:00. Нам отпустили восемь часов на то, чтобы мы приняли решение. Ознакомившись с переведёнными на русский язык документами, ни один российский тяжелоатлет до сих пор не подписал унизительную декларацию с дискриминационными критериями допуска на соревнования IWF. Спустя почти два месяца после «рекомендаций» МОК, 12 мая, исполком IWF принял решение допустить россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе, но установив только для нас новые, особенные, несправедливые критерии «приемлемости» и назвав их справедливыми.

Мы призываем IWF занять ответственную позицию: прекратить односторонние санкции дискриминационного характера, защитить чистых спортсменов и их права, прекратить политику замалчивания и покрывательства дел коррупционеров, отмеченных в докладе Макларена. Демонстрируемое безответственное поведение может привести к эскалации кризиса в нашем спорте, ведущей к его деградации во многих странах и утрате олимпийского статуса из-за несоответствия», — приводит слова Агапитова «РИА Новости Спорт».