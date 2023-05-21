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«Енисей-СТМ» победил в красноярском дерби «Красный Яр» в матче чемпионата России

Сегодня, 21 мая, состоялся матч в рамках 16-го тура чемпионата России по регби, в котором встречались «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». Встреча закончилась со счётом 59:22 в пользу гостей. Игра проходила на стадионе «Красный Яр».

После первого тайма счёт был 21:10 в пользу «Енисея-СТМ». Во втором тайме преимущество только увеличилось.

Эта игра стала самой результативной в истории дерби. До сегодняшнего дня самый результативный матч состоялся 28 мая 1994 года и закончился победой «Красного Яра» (62:17).

Напомним, противостояние «Енисея-СТМ» и «Красного Яра» – классика российского регби. Их первый матч состоялся почти 33 года назад, 25 мая 1990 года, и закончился победой «Яра» (35:12).

В турнирной таблице «Красный Яр» находится на четвёртой строчке. «Енисей-СТМ» расположился на верхней строчке.