Мария Перес установила мировой рекорд, но результат на 4 секунды хуже, чем у Афанасьевой

Испанская легкоатлетка Мария Перес установила новый мировой рекорд, выиграв золото чемпионата Европы по спортивной ходьбе на дистанции 35 километров со временем 2:37.15. Но этот результат хуже на четыре секунды, чем у победительницы чемпионата России Клавдии Афанасьевой (2:37.11).
Стоит отметить, что результат Афанасьевой засчитан не будет по причине отсутствия на соревнованиях трёх международных судей (требование регламента).
Все три медали чемпионата Европы забрали спортсменки из Испании.
1. Мария Перес — 2:37.15.
2. Ракель Гонсалес — 2:45.42.
3. Кристина Монтесинос — 2:24.58.
Среди мужчин золото тоже добыл представитель Испании Альваро Мартин.
1. Альваро Мартин – 2:25.35.
2. Кристофер Линке (Германия) – 2:27.05.
3. Анхель Лопес (Испания) – 2:27.33.
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