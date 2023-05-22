«Торпедо» проиграло «Магнусу» в плей-офф неофициального КМ по футзалу среди молодёжи

Российский клуб «Торпедо» (Нижегородская область) проиграл бразильской команде «Магнус» (Сан-Паулу) в плей-офф неофициального Кубка мира по футзалу среди молодёжи до 21 года, коммерческого турнира Copa Mundo do Futsal SUB-21. Встреча завершилась со счётом 4:8.

«Бились, сражались, но всё-таки уступили. Наши ребята завершили выступление на Кубке мира. Что ж, это была славная охота, отличный опыт для игроков, они показали зрелищный футзал! А главное, достойно представили нашу страну на международной арене! Спасибо всем за поддержку!» — обратилась к болельщикам пресс-служба «Торпедо» в официальном телеграм-канале клуба.

На молодёжном Кубке мира по футзалу команда из Нижегородской области выступала под российским флагом.