«Торпедо» проиграло «Магнусу» в плей-офф неофициального КМ по футзалу среди молодёжи
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Российский клуб «Торпедо» (Нижегородская область) проиграл бразильской команде «Магнус» (Сан-Паулу) в плей-офф неофициального Кубка мира по футзалу среди молодёжи до 21 года, коммерческого турнира Copa Mundo do Futsal SUB-21. Встреча завершилась со счётом 4:8.
«Бились, сражались, но всё-таки уступили. Наши ребята завершили выступление на Кубке мира. Что ж, это была славная охота, отличный опыт для игроков, они показали зрелищный футзал! А главное, достойно представили нашу страну на международной арене! Спасибо всем за поддержку!» — обратилась к болельщикам пресс-служба «Торпедо» в официальном телеграм-канале клуба.
На молодёжном Кубке мира по футзалу команда из Нижегородской области выступала под российским флагом.
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