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Лёгкую атлетику в помещении переименуют в шорт-трек

Лёгкую атлетику в помещении переименуют в шорт-трек
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World Athletics в августе официально переименует соревнования по лёгкой атлетике в помещении в шорт-трек, сообщает NBC. Это позволит строить 200-метровые дорожки, на которых обычно соревнуются в помещении, на открытом воздухе, а также фиксировать мировые рекорды на них.

«С приходом современной легкой атлетики и развитием гибридных мест проведения соревнований — городских площадей, торговых центров, вокзалов — становится всё труднее поддерживать разделение между легкой атлетикой на открытом воздухе и в помещении. В некоторых технических видах разделение было полностью устранено при фиксировании мировых рекордов», — говорится в заявлении World Athletics.

Президент World Athletics Себастьян Коу считает, что это изменение откроет мир возможностей для организаторов соревнований.

«Это даст более доступные вариант для городов, особенно там, где пространство ограничено, и в то же время будет стимулировать рост спорта за счет инвестиций в новую инфраструктуру», — сказал Коу.

Крупные чемпионаты в закрытых помещениях сохранятся, но там где количество крытых объектов ограничено или их нет соревнования по шорт-треку смогут проводиться на открытом воздухе, а результаты будут засчитываться как квалификационные для чемпионатов в помещении.

Ближайший чемпионат мира в помещении запланирован на март следующего года в Глазго.

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