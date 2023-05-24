Лёгкую атлетику в помещении переименуют в шорт-трек

World Athletics в августе официально переименует соревнования по лёгкой атлетике в помещении в шорт-трек, сообщает NBC. Это позволит строить 200-метровые дорожки, на которых обычно соревнуются в помещении, на открытом воздухе, а также фиксировать мировые рекорды на них.
«С приходом современной легкой атлетики и развитием гибридных мест проведения соревнований — городских площадей, торговых центров, вокзалов — становится всё труднее поддерживать разделение между легкой атлетикой на открытом воздухе и в помещении. В некоторых технических видах разделение было полностью устранено при фиксировании мировых рекордов», — говорится в заявлении World Athletics.
Президент World Athletics Себастьян Коу считает, что это изменение откроет мир возможностей для организаторов соревнований.
«Это даст более доступные вариант для городов, особенно там, где пространство ограничено, и в то же время будет стимулировать рост спорта за счет инвестиций в новую инфраструктуру», — сказал Коу.
Крупные чемпионаты в закрытых помещениях сохранятся, но там где количество крытых объектов ограничено или их нет соревнования по шорт-треку смогут проводиться на открытом воздухе, а результаты будут засчитываться как квалификационные для чемпионатов в помещении.
Ближайший чемпионат мира в помещении запланирован на март следующего года в Глазго.
- 24 мая 2023
-
04:25
-
00:52
-
00:38
- 23 мая 2023
-
23:51
-
20:48
-
19:17
-
18:36
-
18:15
-
15:52
-
14:33
-
13:27
-
12:05
-
11:45
-
01:00
- 22 мая 2023
-
22:32
-
20:52
-
20:40
-
19:03
-
18:26
-
17:55
-
17:19
-
16:20
-
11:39
-
11:33
-
10:20
-
09:29
-
00:24
- 21 мая 2023
-
22:06
-
18:01
-
16:23
-
16:07
-
15:12
-
14:47
-
14:27
-
13:51