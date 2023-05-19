Американец прыгнул в будущее и установил рекорд. Он так устал, что проиграл Олимпиаду

Ровно 111 лет назад, 19 мая 1912 года, был зафиксирован первый мировой рекорд в прыжках в высоту! Американец Джордж Хорайн стал первым в мире человеком, кому удалось преодолеть планку на высоте два метра.

Изобрёл новый прыжок на заднем дворе своего дома

В начале XX века студент Стэнфордского университета Джордж Хорайн изобрёл новый стиль прыжка, который позже получил название «перекат» — спортсмен подбегал к планке под прямым углом и перелетал через неё боком. Этот прыжок Джордж несколько лет тренировал на заднем дворе своего дома в Калифорнии.

На предварительных соревнованиях Олимпийских игр в Стокгольме Джордж прыгнул на два метра и установил мировой рекорд. Но в финале 22-летний американский рекордсмен не смог прыгнуть так же высоко. Хорайн объяснил, что рекордный прыжок забрал у него все силы. Из Стокгольма он уехал лишь с бронзой.

Историческое достижение

Конечно, по сравнению с современным рекордом 2,45 м достижение Хорайна кажется скромным, но тогда прыжок американца стал настоящей сенсацией — преодолеть планку на высоте два метра казалось чем-то недостижимым. На той Олимпиаде в Стокгольме золото выиграл другой американец Альма Ричардс, который прыгнул на 1,93 метра, серебро досталось немцу Хансу Лише, результат которого 1,91 м. Сам Хорайн в финале прыгнул на 1,89 м.

Рекорд Хорайна продержался лишь два года, уже в 1914 году другой американец Эдвард Бисон улучшил результат до 2,02 метра.

Тем не менее прыжок Джорджа Хорайна можно смело назвать историческим. Именно после Олимпиады в Стокгольме разработанный американцем стиль «перекат» завоевал всеобщее признание. До его изобретения мужчины прыгали не выше 197 см, а благодаря «перекату» Хорайна мировой рекорд увеличился до 2,09 м в 1937-м.

После прыжка Хорайна на два метра представители США ещё 45 лет оставались рекордсменами в этой дисциплине, пока в 1957 году советский легкоатлет Юрий Степанов не прыгнул на 2,16 метра.