Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в спорте

Министр спорта России Олег Матыцин и руководитель Главного государственного управления Китая по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области спорта.
«Сотрудничество с Китаем в сфере спорта имеет многолетнюю устойчивую основу. Мы уважаем интересы друг друга, обмениваемся опытом, реагируем на новые вызовы, формируя настоящее и будущее спорта в наших странах. Одним из подтверждений этому является проведение Российско-Китайских молодёжных игр – на протяжении 17 лет российские и китайские спортсмены в честной борьбе набираются опыта и соревновательной практики, учатся уважать соперника, побеждать и извлекать уроки из поражений.
Наше взаимодействие с китайскими коллегами постоянно расширяется – мы уделяем серьёзное внимание подготовке кадров и научному обмену, развитию массового спорта. Меморандум о сотрудничестве является частью общей внешнеполитической стратегии, определённой президентом России Владимиром Путиным. Уверен, реализация направлений меморандума станет значительным импульсом дальнейшего развития наших профессиональных и дружеских отношений в спорте», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.
Направления действия меморандума распространяются на спорт высших достижений, неолимпийские и национальные виды спорта, массовый спорт, юношеский спорт, фиджитал спорт, паралимпийский спорт, спортивную науку и образование, спортивные технологии, борьбу с допингом.
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