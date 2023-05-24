Данил Лысенко выиграл соревнования по прыжкам в высоту на командном чемпионате России

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года Данил Лысенко одержал победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на командном чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Сочи.

Спортсмен показал результат 2,30 м. Серебро завоевал легкоатлет Георгий Тарабаров, результат которого составил 2,19 м. Третье место занял Матвей Тычинкин с результатом 2,15 м.

Напомним, командный чемпионат России по лёгкой атлетике проходит с 24 по 25 мая.

Лысенко является чемпионом мира в помещении 2018 года, а также серебряным призёром чемпионата мира в Лондоне 2017 года. Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские атлеты смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе.