ЦСКА переиграл «Пермских медведей» в первом матче финальной серии гандбольной Суперлиги

Сегодня, 24 мая, состоялся первый матч финальной серии гандбольной Суперлиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА в гостях обыграл клуб «Пермские медведи» со счётом 35:28 (17:16).

Хозяева выполнили на три броска меньше (45 — 48), также уральский клуб уступил по проценту сейвов (19% — 28%). Лидером по количеству голов стал игрок ЦСКА Алексей Фокин: он реализовал 9 из 11 бросков.

Ответный матч состоится в Москве 28 мая. Финальная серия проводится до двух побед. Ранее ни одна из команд не становилась победителем турнира — вплоть до нынешнего сезона 21 год подряд чемпионом России становилась команда «Чеховские медведи» (Чехов, Московская область). В полуфинале нынешнего сезона в двух матчах их обыграл ЦСКА.