Мария Ласицкене стала второй в прыжках в высоту на командном чемпионате России

Олимпийская чемпионка легкоатлетка Мария Ласицкене стала второй в соревнованиях по прыжкам в высоту на командном чемпионате России — 2023 по лёгкой атлетике в Сочи.

Спортсменка преодолела отметку 1,88 м. В последней попытке Ласицкене пыталась взять высоту 1,91 м, однако не совершила прыжок и пробежала под планкой. Победительницей соревнований стала белорусская спортсменка Карина Демидик, результат которой составил 1,91 м. Ещё одно второе место заняла Наталья Спиридонова, показавшая аналогичный с Ласицкене результат.

Напомним, командный чемпионат России по лёгкой атлетике проходит с 24 по 25 мая. Ранее соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин выиграл Данил Лысенко. Спортсмен показал результат 2,30 м.