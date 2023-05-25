Мария Ласицкене стала второй в прыжках в высоту на командном чемпионате России
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Олимпийская чемпионка легкоатлетка Мария Ласицкене стала второй в соревнованиях по прыжкам в высоту на командном чемпионате России — 2023 по лёгкой атлетике в Сочи.
Спортсменка преодолела отметку 1,88 м. В последней попытке Ласицкене пыталась взять высоту 1,91 м, однако не совершила прыжок и пробежала под планкой. Победительницей соревнований стала белорусская спортсменка Карина Демидик, результат которой составил 1,91 м. Ещё одно второе место заняла Наталья Спиридонова, показавшая аналогичный с Ласицкене результат.
Напомним, командный чемпионат России по лёгкой атлетике проходит с 24 по 25 мая. Ранее соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин выиграл Данил Лысенко. Спортсмен показал результат 2,30 м.
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