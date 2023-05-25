«Звезда» одержала волевую победу над «Ладой» в 1-м матче за бронзу гандбольной Суперлиги

В Тольятти завершился первый матч серии за третье место в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. Звенигородская «Звезда» одержала волевую победу над тольяттинской «Ладой» со счётом 36:34.

По 10 мячей в этом матче забили Вероника Никитина из «Лады» и Наталья Никитина из «Звезды». Семь раз у гостей отличилась Марианна Егорова, у хозяев столько же мячей на счету Ольги Фоминой.

Серия проходит до двух побед одной из команд. 29 мая соперницы встретятся в Звенигороде, а 3 июня, если понадобится, вновь сыграют в Тольятти.

Напомним, в регулярном чемпионате «Лада» заняла четвёртое место, набрав 50 очков. «Звезда» с 38 очками была шестой.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Первый матч

«Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Московская область) – 34:36 (20:19).