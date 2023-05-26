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Бобровникова — о ходе лечения: мир не такой обозлённый, как кто-то рассказывает

Бобровникова — о ходе лечения: мир не такой обозлённый, как кто-то рассказывает
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Российская гандболистка, полусредняя клуба «Ростов-Дон», олимпийская чемпионка 2016 года Владлена Бобровникова, которой диагностировали лимфому Ходжкина, онкологическое заболевание, рассказала о ходе лечения и о том, что помогает ей справляться с трудностями. Её монолог опубликовало издание Sports.ru.

«Два раза за последний год врачи говорили мне про немного увеличенный лимфоузел: это звучало в январе на обычном осмотре УМО и за полгода до этого. Но ни один доктор не предупреждал, что это такое и к чему может привести. Меня постоянно наблюдала ревматолог и в середине апреля после моей жалобы направила к гематологу. Почему я вообще пожаловалась? Три дня подряд у меня тянуло лимфоузел над ключицей. Думаю: странно… Спортсмены, наверное, все такие, очень прислушиваются к телу. Чуть заныла любая связочка, сразу: тааак, что это может быть, где на тренировке долбанулась? И я задумалась: лимфоузлы никогда раньше не тянули, очень подозрительно.

После шока наступило принятие. Я сообщила всё мужу Федерико и маме — это мои самые близкие люди. Фе до последнего надеялся, что диагноз не подтвердится: он изначально был установлен не на 100, а на 90 процентов. Так вот, у Фе до подтверждения диагноза ещё оставались надежда и вера, но я уже не питала иллюзий и настраивалась: это есть и это надо пролечить.

Моя лимфома — относительно простая и распространённая, 8 из 10 случаев вылечиваются — хорошая статистика. Плюс мой боевой настрой, надеюсь, тоже даст плоды. Врачи выбирали между двумя протоколами, остановились на более коротком. Ещё когда диагноз не был подтвержден на 100%, я решила: не буду это скрывать, а буду об этом рассказывать. Когда человек получает тяжёлую новость, что он обычно делает? Лезет в интернет, читает, изучает, смотрит видео. На YouTube я быстро нашла девушку, которая рассказывала про лимфому Ходжкина: как проходила химию, как восстанавливалась… Это дало мне опору.

Потом я пришла в чат, который создала эта девушка. Там обсуждаются любые вопросы: побочки, лекарства, рекомендации, всё, вплоть до покупки парика. И чат тоже дает опору тем, кому трудно этим делиться или не к кому пойти с проблемами. Благодаря этому чату я, например, смогла получить очень хорошие лекарства. Одна женщина по имени Ольга, которая живёт в Ростовской области, выставила фотку и написала: могу отдать лекарства – кому-то нужны? А это японские лекарства, с ними меньше побочек, и сейчас их у нас не купить. Я сразу написала ей в личку, мы договорились, и Фе поехал за 50 км в область, в станицу Кагальницкую. Уже потом при личном общении она рассказала, что люди ей собирали деньги на эти лекарства – теперь она вышла в ремиссию и лекарства не нужны. Мы предлагали деньги, но она ни в какую: да вы что! Тогда Фе взял с собой контейнеры нашего итальянского мороженого. Она была такая счастливая. Живёт в станице, без мужа, с двумя детками, делает варенье, фиточаи. Я очень хотела её отблагодарить.

На самом деле у нас много любящих, неравнодушных людей, и я всем благодарна за заботу, за поддержку, за внимание. Мир не такой обозлённый, как кто-то рассказывает. И я тоже готова поддерживать других — через рассказы в соцсетях. Вряд ли стану раздавать по этому поводу интервью с утра до вечера. Но покажу то, что смогу: как себя чувствую, какое настроение, как иду на химию. Говорят, дальше мне будет сложнее – в химиотерапии сработает накопительный эффект. Но всё решаемо, важно идти по шажочку к цели — от одного дня к другому. Я отношусь так: это болезнь, которую нужно пролечить. Пролечу, выйду в ремиссию, стряхну с себя и пойду дальше. Да, методы лечения жёсткие, но иначе никак.

Потеря волос точно будет: в протоколе есть лекарство, которое даёт этот эффект. У меня пока нет представления, как это освещать. Потеря волос — один из тяжёлых моментов, тем более для женщины. Я у всех докторов и медсестёр спрашивала: а когда я потеряю волосы? Провела полный опрос в клинике. У меня давно были длинные волосы, и за пару дней до госпитализации я специально обрезала их под каре, чтобы не оставалось больших клоков в руках. Как мне все советуют: чтобы не было дырок на голове, нужно её обрить. Мы уже договорились с мужем, что он это сделает, когда придёт время.

Признаю, этот момент тяжёлый. Не было такого: ай, я сильная, волосы потеряю, потом отрастут — пофиг. Нет. Я даже поплакала, когда осознала, что буду лысой. Это обидно и неприятно. Но я показала всем, как выбирала косыночки в магазине, — люди мне даже помогали. И из шести я взяла пять! Может, куплю парик. И это тоже, наверное, буду освещать.

Мой главный совет всем: нужно прислушиваться к телу. Бывает, понимаешь: что-то болит, что-то не так — ну ладно, как-нибудь да пройдёт. Мы почти все такие — откладываем, не идём к доктору, ноги нас не несут, потому что это неприятно. Но нужно прислушаться к телу и сразу идти — искать причину, проверяться. Главное — не дрейфить, как это часто бывает. Федерико рассказывал, что в Италии каждые полгода людей ведут на плановую диспансеризацию: у женщин проверяют грудь, у мужчин простату. И только благодаря этому многие болезни находят на ранних стадиях.

Из остальных советов: если всё-таки что-то нашли — не падать духом. Если будете грустить, депрессовать — тело всё почувствует. Да, можно дать слабину — где-то поплакать. Но я решила: чего распускать нюни? Это никак не поможет делу. Поэтому основной совет: брать всю волю, ставить цель и идти к ней дисциплинированно и стойко. Поверьте, близкие и родные настолько окутают вас заботой… Да что там, даже незнакомые люди помогут».

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