Главный тренер ЦСКА Акопян: у нас никогда не бывает легких матчей с «Ростов-Доном»

Главный тренер ЦСКА Ольга Акопян прокомментировала победу над «Ростов-Доном» в первом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги.
ЦСКА на своей площадке обыграл «Ростов-Дон» со счётом 32:28 и повёл в серии до двух побед – 1-0.
«Спасибо «Ростов-Дону» за такой матч. Это финал, и я думаю, эта игра понравилась всем. У нас никогда не бывает лёгких матчей, и сегодняшняя встреча – это прямое доказательство. Сегодня было всё: накал эмоций и страстей, сумасшедшая атмосфера. Благодарю девчонок за проявленный характер на площадке – было очень тяжело, но они смогли вытащить эту игру. Несмотря на то что было непросто в момент, когда был равный счёт и Юлия (Баева) немного травмировалась, они всё равно смогли показать характер и довести эту игру до победы», — приводит слова Акопян пресс-служба «Ростов-Дона».
30 мая соперницы встретятся вновь в Ростове-на-Дону, а 4 июня, если понадобится, сыграют в Москве.
- 26 мая 2023
-
18:59
-
18:48
-
18:14
-
18:05
-
17:32
-
16:25
-
14:05
-
10:24
-
00:59
-
00:43
- 25 мая 2023
-
23:55
-
21:40
-
21:07
-
20:21
-
19:47
-
19:30
-
19:08
-
18:45
-
18:27
-
18:15
-
17:46
-
17:20
-
16:17
-
15:54
-
15:22
-
15:17
-
14:33
-
12:38
-
12:11
-
09:36
-
00:57
-
00:18
-
00:16
-
00:04
- 24 мая 2023
-
23:37