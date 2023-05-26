Главный тренер ЦСКА Акопян: у нас никогда не бывает легких матчей с «Ростов-Доном»

Главный тренер ЦСКА Ольга Акопян прокомментировала победу над «Ростов-Доном» в первом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

ЦСКА на своей площадке обыграл «Ростов-Дон» со счётом 32:28 и повёл в серии до двух побед – 1-0.

«Спасибо «Ростов-Дону» за такой матч. Это финал, и я думаю, эта игра понравилась всем. У нас никогда не бывает лёгких матчей, и сегодняшняя встреча – это прямое доказательство. Сегодня было всё: накал эмоций и страстей, сумасшедшая атмосфера. Благодарю девчонок за проявленный характер на площадке – было очень тяжело, но они смогли вытащить эту игру. Несмотря на то что было непросто в момент, когда был равный счёт и Юлия (Баева) немного травмировалась, они всё равно смогли показать характер и довести эту игру до победы», — приводит слова Акопян пресс-служба «Ростов-Дона».

30 мая соперницы встретятся вновь в Ростове-на-Дону, а 4 июня, если понадобится, сыграют в Москве.