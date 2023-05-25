В российском гандболе скандал. ЦСКА перед финалом вернул олимпийскую чемпионку

«Ростов-Дон» подал протест против участия Дарьи Дмитриевой в матчах, но она всё равно сыграла. ФГР открыла дело.

Первый финальный матч чемпионата России по гандболу среди женщин получился потрясающим по накалу. ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» с разницей в четыре мяча и сделал большой шаг к золотым медалям.

В этом матче на площадке в составе армейской команды появилась Дарья Дмитриева – олимпийская чемпионка, экс-капитан команды, которая нынешний сезон проводила в словенском «Криме». Ростовский клуб подал протест против заявки Дмитриевой, а Федерация гандбола России открыла дисциплинарное дело.

У ЦСКА перед финалом случилась масса потерь. Антонина Скоробогатченко ушла в декрет, Карина Сабирова получила тяжелейшую травму и вернётся дай бог только в следующем году, а Екатерина Ильина также травмировалась и вряд ли сыграет хотя бы в одной финальной встрече.

Всё это игроки основного состава, через которых строилась игра. ЦСКА после победы в полуфинале над «Ладой» сделал ход конём (для армейского клуба это вообще символично) – вступил в переговоры с «Кримом», чтобы вернуть из аренды разыгрывающую Дарью Дмитриеву, игрока мирового класса.

Контракт с ЦСКА истекает 1 июля, и пока Дарья – гандболистка армейской команды. Только со следующего сезона она полноценно станет «словенкой».

Материалы по теме ФГР возбудила дисциплинарное дело по поводу внесения Дарьи Дмитриевой в заявку ЦСКА

Но «Ростов-Дон» с такой ситуацией мириться не стал. Естественно, когда и у тебя серьёзные потери, усиливаться больше некем, а соперник внезапно получает крутого игрока, это обидно. Ростовский клуб подал протест в ФГР, чтобы проверить законность заявки Дмитриевой на сезон-2022/2023. В федерации протест приняли и открыли дисциплинарное дело. Но решение будет принято не позднее 31 мая.

Первый матч финала, который проходит до двух побед – 25 мая. На московскую встречу Дмитриева попала в заявку, но на площадке не появлялась до самой концовки. В чём причина – можно только гадать. Возможно, представители ЦСКА уточняли регламентные вопросы и, получив положительный ответ, сообщили главному тренеру Ольге Акопян.

Возможно, Акопян просто поняла, что вписать Дмитриеву в командные действия за пару тренировок – сложно. В общем, Дарья сыграла менее четырёх минут, но успела отметиться классной передачей на Альбину Мурзалиеву, после гола которой преимущество москвичек составило два гола. Менее чем за две минуты до окончания основного времени это большое преимущество.

«Ростов-Дон» пытался отыграться, но в цейтноте гостьи допустили несколько ошибок, и в итоге ЦСКА довёл преимущество до четырёх мячей. Впрочем, это совершенно неважно, так как главное в финале – выиграть два матча. Разница в счёте никому не нужна.

Концовка потрясающего матча, в котором были и бомбардирские подвиги, и вратарские спасения, и классные передачи, и голы в пустые ворота – в общем, было всё – осталась за ЦСКА. Второй матч финала состоится 30 мая в Ростове-на-Дону.

Пока ЦСКА в одной победе от золота. Но всё может поменяться в зависимости от решения ФГР по Дарье Дмитриевой.