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Лагно сыграла вничью с Кёлбасой в 10-м туре Гран-при в Никосии

Сегодня, 26 мая, проходят партии предпоследнего, 10-го тура четвёртого этапа женского Гран-при ФИДЕ, который идёт в Никосии (Кипр). Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Польши Оливией Кёлбасой.

Лагно играла чёрными фигурами. Была разыграна испанская партия. Соперницы согласились на ничью на 30-м ходу.

Ранее Бибисара Асаубаева сыграла вничью с Александрой Горячкиной, Харика Дронавалли — с Белой Хотенашвили, а Динара Вагнер — с Тань Чжунъи. В других партиях тура Нана Дзагнидзе играет с Гюнай Мамедзаде, а Александра Костенюк — с Полиной Шуваловой.

Женский Гран-при ФИДЕ проходит в четыре этапа. Этап в Никосии является заключительным. Две лучшие шахматистки по итогам Гран-при примут участие в Турнире претенденток – 2023/2024.