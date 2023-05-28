Женский регбийный клуб ЦСКА выиграл чемпионат России по регби-7

Женский регбийный клуб ЦСКА (Москва) стал чемпионом России по регби-7 в сезоне-2022/2023. Это третье чемпионство в истории команды, причём все победы в чемпионате были завоёваны московским клубом подряд: впервые ЦСКА выиграл чемпионат России в сезоне-2020/2021, а в следующем повторил успех.

Клуб из Москвы одержал победы в шести из семи матчей сезона, потерпев поражение только в финальной встрече, проходившей сегодня, 28 мая: ЦСКА уступил клубу ВВА-Подмосковье (Монино, Московская область) со счётом 10:14.

Также женский регбийный клуб ЦСКА является действующим победителем Кубка России по регби-7: команда из Москвы выигрывала этот трофей в 2020, 2021 и 2022 годах. Все победы клуба с 2020 года были одержаны под руководством Александра Алексеенко — действующего главного тренера женской сборной России по регби-7.