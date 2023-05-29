Результаты второго этапа «Бриллиантовой лиги» в Марокко

В Рабате (Марокко) завершился второй этап легкоатлетических соревнований «Бриллиантовая лига».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований во всех дисциплинах.
Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Рабат (Марокко).
Женщины
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01.
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91.
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,87.
200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,98.
2. Антоник Страчан (Багамские Острова) – 22,15.
3. Тамари Дэвис (США) – 22,30.
400 м с/б
1. Шэмиер Литтл (США) – 53,95.
2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 54,15.
3. Шиэнн Сэлмон (Ямайка) – 54,42.
1500 м
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.54,03.
2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.57,65.
3. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3.57,66.
Тройной прыжок
1. Лейанис Перес Эрнандес (Куба) – 14,84.
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,65.
3. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,53.
Ядро
1. Орьоль Донгмо (Португалия) – 19,28.
2. Джессика Шилдер (Нидерланды) – 18,85.
3. Джессика Вудард (США) – 18,65.
Мужчины
100 м
1. Фред Керли (США) – 9,94.
2. Акани Симбине (ЮАР) – 9,99.
3. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,05.
400 м
1. Стивен Гардинер (Багамские Острова) – 44,70.
2. Вернон Норвуд (США) – 45,11.
3. Рушин Макдональд (Ямайка) – 45,55.
800 м
1. Эммануэль Ваниони (Кения) – 1.44,36.
2. Виклайф Киньямал (Кения) – 1.44,73.
3. Бенджамин Робер (Франция) – 1.45,04.
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.32,59.
2. Яред Нугусе (США) – 3.33,02.
3. Оливер Хоар (Австралия) – 3.33,39.
110 м с/б
1. Рашид Бродбелл (Ямайка) – 13,08.
2. Грант Холлоуэй (США) – 13,12.
3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,24.
3000 м с/п
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 7.56,68.
2. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.05,15.
3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8.05,51.
Диск
1. Кристьян Чех (Словения) – 70,32.
2. Даниэль Штоль (Швеция) – 69,21.
3. Андрюс Гудзюс (Литва) – 66,04.
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