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Результаты второго этапа «Бриллиантовой лиги» в Марокко

Результаты второго этапа «Бриллиантовой лиги» в Марокко
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В Рабате (Марокко) завершился второй этап легкоатлетических соревнований «Бриллиантовая лига».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований во всех дисциплинах.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Рабат (Марокко).

Женщины

Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01.
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91.
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,87.

200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,98.
2. Антоник Страчан (Багамские Острова) – 22,15.
3. Тамари Дэвис (США) – 22,30.

400 м с/б
1. Шэмиер Литтл (США) – 53,95.
2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 54,15.
3. Шиэнн Сэлмон (Ямайка) – 54,42.

1500 м
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.54,03.
2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.57,65.
3. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3.57,66.

Тройной прыжок
1. Лейанис Перес Эрнандес (Куба) – 14,84.
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,65.
3. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,53.

Ядро
1. Орьоль Донгмо (Португалия) – 19,28.
2. Джессика Шилдер (Нидерланды) – 18,85.
3. Джессика Вудард (США) – 18,65.

Мужчины

100 м
1. Фред Керли (США) – 9,94.
2. Акани Симбине (ЮАР) – 9,99.
3. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,05.

400 м
1. Стивен Гардинер (Багамские Острова) – 44,70.
2. Вернон Норвуд (США) – 45,11.
3. Рушин Макдональд (Ямайка) – 45,55.

800 м
1. Эммануэль Ваниони (Кения) – 1.44,36.
2. Виклайф Киньямал (Кения) – 1.44,73.
3. Бенджамин Робер (Франция) – 1.45,04.

1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.32,59.
2. Яред Нугусе (США) – 3.33,02.
3. Оливер Хоар (Австралия) – 3.33,39.

110 м с/б
1. Рашид Бродбелл (Ямайка) – 13,08.
2. Грант Холлоуэй (США) – 13,12.
3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,24.

3000 м с/п
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 7.56,68.
2. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.05,15.
3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8.05,51.

Диск
1. Кристьян Чех (Словения) – 70,32.
2. Даниэль Штоль (Швеция) – 69,21.
3. Андрюс Гудзюс (Литва) – 66,04.

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