Роглич выиграл «Джиро» благодаря своему бывшему партнёру по прыжкам на лыжах с трамплина

Во время «Джиро д’Италия» произошёл невероятный случай. В распределение мест в генеральной классификации вмешался бывший прыгун на лыжах с трамплина.

Словенец Примож Роглич, шедший среди лидеров в генеральной классификации, рисковал выбыть из борьбы за победу из-за технических проблем на предпоследнем этапе. Во время финального подъёма у Роглича соскочила цепь на велосипеде. Зритель, стоявший на обочине, помог гонщику и подтолкнул его, чтобы тот смог восстановить темп. Это позволило Приможу закончить этап не первом месте с 40-секундным отрывом от Герайнта Томаса. В итоге у Роглича был запас в 14 секунд перед последним этапом и Примож смог удержать лидерство.

Позднее выяснилось, что зрителем на обочине, который помог Рогличу, был Митя Межнар, с которым Примож начинал карьеру в прыжках на лыжах с трамплина.

Роглич профессионально занимался прыжками на лыжах с трамплина и был чемпионом мира среди молодёжи в команде, а в 2011 году перешёл в велоспорт. Межнар — участник Олимпийских игр 2010 года, и там он занял восьмое место в командных соревнованиях.