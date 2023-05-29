Гандболистки «Звезды» завоевали бронзовые медали ЧР, обыграв «Ладу»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Звенигороде завершился второй матч серии за третье место в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. «Звезда» нанесла поражение тольяттинской «Ладе» со счётом 33:32. Первый матч также закончился победой «Звезды» со счётом 36:34.

«Звезда» выиграла серию за третье место со счётом 2-0 и завоевала бронзовые медали национального первенства.

Самым результативным игроком второго матча стала Валерия Кирдяшева из «Лады», забившая 16 мячей. В составе «Звезды» восемь раз отличилась Наталья Никитина.

Напомним, в регулярном чемпионате «Лада» заняла четвёртое место, набрав 50 очков. «Звезда» с 38 очками была шестой.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место

«Звезда» (Московская область) – «Лада» (Тольятти) – 33:32 (21:16).

Счёт в серии – 2-0.