Гандболистки «Звезды» завоевали бронзовые медали ЧР, обыграв «Ладу»

В Звенигороде завершился второй матч серии за третье место в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. «Звезда» нанесла поражение тольяттинской «Ладе» со счётом 33:32. Первый матч также закончился победой «Звезды» со счётом 36:34.
«Звезда» выиграла серию за третье место со счётом 2-0 и завоевала бронзовые медали национального первенства.
Самым результативным игроком второго матча стала Валерия Кирдяшева из «Лады», забившая 16 мячей. В составе «Звезды» восемь раз отличилась Наталья Никитина.
Напомним, в регулярном чемпионате «Лада» заняла четвёртое место, набрав 50 очков. «Звезда» с 38 очками была шестой.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за третье место
«Звезда» (Московская область) – «Лада» (Тольятти) – 33:32 (21:16).
Счёт в серии – 2-0.
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