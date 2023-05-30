ВАДА: Россия стала лидером по числу нарушений антидопинговых правил в 2020 году

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчёт об антидопинговых нарушениях за 2020 год.

Россия оказалась лидером в антирейтинге агентства по количеству допинговых нарушений. По мнению организации, российские спортсмены 135 раз попадались на обходе правил. Большее количество нарушений у россиян замечено в атлетике, где оказалось 40 подобных ситуаций, и в пауэрлифтинге — 17.

Следующими по количеству нарушений оказались Индия и США, где зафиксировали 59 и 57 таких случаев.

В общей сложности в 2020 году нарушения допустили представители 91 страны, 67 видов спорта, их общее количество — 935. После проверки допинг-проб удалось зафиксировать 672 нарушения. Ещё 263 нарушения, 25 из которых связаны со вспомогательным персоналом, были выявлены другими способами, в том числе с помощью расследований.