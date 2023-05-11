Матыцин: требования ВАДА к РУСАДА являются вмешательством в законодательный процесс

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по изменению федеральных законов России в области борьбы с допингом являются вмешательством в законодательный процесс страны.

«Российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а общероссийские антидопинговые правила — Кодексу ВАДА. Важно, что к операционной работе РУСАДА нет претензий с точки зрения осуществления непосредственных функций агентства, оно независимо от государства, активно проводит образовательные программы.

Подобные требования ВАДА по изменению федеральных законов являются прямым вмешательством в законодательный процесс и, что непозволительно для агентства, становятся универсальными. Аналогичные требования сейчас предъявляются, например, к ЮАР. Считаем, что страны БРИКС могли бы совместно выступить против самой возможности навязывания требований ВАДА по обязательному изменению национального законодательства под угрозой применения санкций.

Россия активно совершенствует отечественное законодательство в сфере антидопинга, вступил в силу закон об утверждении антидопинговых правил непосредственно РУСАДА. На площадке ЮНЕСКО мы активно взаимодействуем со странами-членами Конвенции по развитию направления антидопинговой политики. Эта работа будет продолжена, но без вмешательства извне и ультимативных требований», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.