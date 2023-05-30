Украинский пауэрлифтер не пожал руку спортсмену из Ирана

Пауэрлифтер из Украины Иван Чупринко демонстративно отказался пожать руку своему иранскому коллеге после победы на чемпионате мира по жиму лёжа, который состоялся в ЮАР.

Амир Реза Месфоруш дважды протянул руку Чупринко во время церемонии вручения медалей, но был проигнорирован. При этом пауэрлифтер из ЮАР, занявший второе место по итогам соревнований, удостоился рукопожатия со стороны украинского спортсмена.

В Иране осудили поступок Чупринко, назвав это проявлением неуважения и высокомерия.

Вероятнее всего, поступок спортсмена связан с тем, что Украина недавно ввела санкции против Ирана сроком на 50 лет. Причиной стало военно-экономическое сотрудничество Ирана с Российской Федерацией.

По итогам соревнований украинский спортсмен занял первое место, а иранец – третье.