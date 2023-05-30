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Россиянин Карякин получил приглашение на Кубок мира от ФИДЕ

Россиянин Карякин получил приглашение на Кубок мира от ФИДЕ
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин получил приглашение на Кубок мира от Международной шахматной федерации (ФИДЕ), информирует официальный сайт организации.

Кубок мира по шахматам пройдёт в Баку с 29 июля по 25 августа. Карякин получил приглашение, так как квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года. Теперь он должен подтвердить своё намерение участвовать до 2 июня.

Стоит отметить, что российские шахматисты смогут сыграть на турнире под эгидой ФИДЕ только в нейтральном статусе. Ранее Карякин был отстранён от международных соревнований из-за открытой поддержки президента РФ Владимира Путина и письма в поддержку СВО. При этом Карякин заявлял, что не намерен участвовать в турнирах в нейтральном статусе — для него это дело принципа.

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