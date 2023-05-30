Россиянин Карякин получил приглашение на Кубок мира от ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин получил приглашение на Кубок мира от Международной шахматной федерации (ФИДЕ), информирует официальный сайт организации.

Кубок мира по шахматам пройдёт в Баку с 29 июля по 25 августа. Карякин получил приглашение, так как квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года. Теперь он должен подтвердить своё намерение участвовать до 2 июня.

Стоит отметить, что российские шахматисты смогут сыграть на турнире под эгидой ФИДЕ только в нейтральном статусе. Ранее Карякин был отстранён от международных соревнований из-за открытой поддержки президента РФ Владимира Путина и письма в поддержку СВО. При этом Карякин заявлял, что не намерен участвовать в турнирах в нейтральном статусе — для него это дело принципа.