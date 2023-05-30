Ирина Винер: нам не нужны никакие Олимпиады! Будем делать альтернативные соревнования

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер на гала-концерте «Сокровища России» в очередной раз выступила за организацию альтернативной Олимпиады.

Гала концерт «Сокровища России» прошёл во вторник, 30 мая, во дворце гимнастики Ирины Винер и был посвящен Дню защиты детей, который празднуется в мире 1 июня.

«Вы видите, что сейчас дети занимаются больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры!

Мы будем делать для этих детей альтернативные соревнования с нашими дружественными странами», — приводит слова Винер Sport24.

Российские гимнасты уже более года отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Вопрос их возвращения даже в нейтральном статусе международной федерацией пока не обсуждался.