Призёр ЧМ по велотреку Бурлакова: по тактике будет тяжело вернуться на мировой уровень

Призёр чемпионата мира по велоспорту на треке Яна Бурлакова рассказала, какие сложности могут возникнуть у российских спортсменов при возвращении на международные соревнования, а также прокомментировала ход стартов Гран-при России, на которых она выступает в этом сезоне.

«Морально уже тяжело настраиваться на каждый заезд Гран‑при, но довольна тем, как готова физически. Как прошли предыдущие два Гран-при? На Гран‑при Тулы было очень холодно, все очень замерзли. Особенно спринтеры, по программе нам надо было сидеть весь день. Одеяло не помогало. На Гран‑при Москвы «итальянку» мы выиграли, в спринте я была третьей. Конечно, нет такого хода, как хотелось бы, но думаю, что он сейчас не так нужен — настраиваемся на чемпионат России. Туда и направлена подготовка. Пока бешеной ноги нет, но результаты радуют.

Нейтральный статус? Мы обсудили с тренером. Пока не подаём, никакого общего решения не было. Я послушный спортсмен, пока тренер не скажет «давай», решения не будет. Мне сложно было бы в любом случае туда поехать одной.

По тактике будет тяжело возвращаться на международный уровень, по физике — нет. У нас высокая конкуренция в женском спринте. Как минимум пять человек едут на хорошем уровне. А вот по тактике перестраиваться будет непросто. В мире сейчас удлиняется спринт, кейрин, все друг из‑под друга стреляют, у на наоборот — мы затихаем, отпускаем газ», — приводит слова Бурлаковой «Матч ТВ».

Международный союз велосипедистов (UCI) с 1 июня допустил российских атлетов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.