Протест «Ростов-Дона» на результат второго матча финала гандбольной Суперлиги отклонён

Федерация гандбола России (ФГР) отклонила протест женского клуба «Ростов-Дон» на результат второго матча финальной серии чемпионата России с ЦСКА, сообщает пресс-служба ФГР. Ростовский клуб просил аннулировать результат игры и присудить ЦСКА техническое поражение из-за участия в матче Дарьи Дмитриевой.

Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР (КомОПС) возбудила дисциплинарное дело на основании протеста «Ростов-Дона», но не стала запрашивать дополнительных материалов, так как ранее после рассмотрения другого дела было установлено, что выступление Дмитриевой за ЦСКА в финале Суперлиги с «Ростов-Доном» не противоречит регламенту. На основании этого комиссия решила протест ростовского клуба отклонить.

Решение может быть обжаловано в спортивно-арбитражной комиссии ФГР в установленные дисциплинарным регламентом сроки.

Третий, решающий матч финальной серии ЦСКА – «Ростов-Дон» запланирован на воскресенье, 4 июня.