Гандболистка Анна Вяхирева признана лучшей правой полусредней чемпионата Норвегии
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Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева выбрана лучшей правой полусредней чемпионата Норвегии из 12 кандидатов, сообщает topphandball.no. Россиянка набрала 52,7% голосов игроков норвежской лиги.
В сезоне-2022/2023 Вяхирева забросила 109 мячей за норвежский «Вайперс» и сделала 142 голевые передачи. Процент её результативности составил 69,43. Также гандболистка сборной России вошла в символическую сборную чемпионата Норвегии.
Ранее в этом сезоне Вяхирева стала любимицей публики, победив в голосовании болельщиков.
Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года (самый ценный игрок турнира), серебряный призёр Игр-2020, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года (самый ценный игрок турнира) и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года.
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