Российская гандболистка очень хочет выиграть Лигу чемпионов вместе с «Вайперс». Золотая медаль чемпионата страны у неё уже есть.

«Теперь я люблю жизнь намного больше». Как Анна Вяхирева идёт к заветной мечте в Норвегии

В Норвегии есть не только лыжи, биатлон, Магнус Карлсен и Эрлинг Холанд. Здесь же базируется победитель гандбольной Лиги чемпионов двух последних сезонов – клуб «Вайперс Кристиансанд». Именно в нём весь сезон играет лучшая гандболистка мира россиянка Анна Вяхирева.

Рассказываем, как Аня живёт в Норвегии и как она широкими шагами идёт к исполнению своей мечты о победе в гандбольной Лиге чемпионов.

«Мне это нравится»

Аня Вяхирева к 28 годам в сборной России и «Ростове-Дон» собрала все возможные награды, в том числе олимпийское золото. Единственное, чего ей ещё не удалось добиться в спортивной карьере, – победы в Лиге чемпионов. «Ростов» дважды подбирался к этой вершине, но не покорил её. А после февраля 2022-го и отстранения России это пока вообще невозможно.

Поняв, что в составе российского клуба невозможно играть на мировой арене, Анна перебралась в «Вайперс». И сейчас она всё ближе к заветной цели.

Анна Вяхирева Фото: Из личного архива спортсменки

29 марта она получила золотую медаль чемпионата Норвегии по итогам предварительного этапа. Клуб «Вайперс» выиграл все 22 игры из 22!

«Теперь я люблю жизнь намного больше. Мне это нравится. Бывают дни, когда я подавлена, но я знаю, что такое может случиться в любой день. Это надо принять. Затем я подзаряжаю свои батарейки, для этого остаюсь одна или с людьми, но почти ничего не говорю», – рассказала Вяхирева.

«Пока всё хорошо»

Параллельно «гадюки» штурмуют Лигу чемпионов, хоть и не так безупречно. Из группы норвежки вышли лидерами, опередив румынский «Бухарест» на одно очко. Из 14 игр они выиграли 10 и один раз свели матч вничью.

Аня стабильно входила в состав команды, но три игры ей всё-таки пришлось пропустить. Помешали травма бедра и последовавшая за ней операция. Всего за групповой этап она 61 раз отправила мяч в сетку, забивая от трёх до девяти голов в каждой игре. Это третий показатель в норвежской команде. Больше только у шведки Джамины Робертс – 62 и чешки Маркеты Ерабковой – 95.

«Вайперс» уже вышел в 1/4 финала. Уже 30 апреля «гадюки» встретятся со вторым номером своей группы – румынским «Бухарестом», командой, которая отобралась на этот этап через плей-офф, обыграв словенскую «Любляну».

«Пока всё хорошо», – поделилась эмоциями российская гандболистка.

«Я чувствую себя как дома»

Вообще, Анну в Норвегии любят, никаких предубеждений нет. После игр она раздаёт автографы местным детишкам, проводит время с подругами по команде. Помимо Вяхиревой и норвежек, в составе по две шведки, чешки и испанки, а также датчанка, хорватка и француженка – мощный интернационал. В дни отдыха они всей командой посещают кафе, гуляют по уютным улочкам Кристиансанда и развлекаются. Россиянка выгладит спокойной и довольной.

«Я чувствую себя как дома», – сказала Анна спустя полгода жизни в Норвегии.

Анна Вяхирева Фото: Из личного архива спортсменки

В интервью для YouTube-канала Вити Кравченко она рассказывала, что скучает по своим российским друзьям и семье. Её слова были услышаны. В марте спортсменку навестила подруга из Ростова-на-Дону. Вместе они устроили пикник на природе, посещали музеи и гуляли по норвежской столице.

А мечта Вяхиревой может исполниться уже в начале июня. Конечно, перед этим её команде надо успешно пройти ещё два этапа. И нет сомнений, что одна из лучших гандболисток мира приложит для этого все свои усилия.