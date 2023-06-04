Вратарь «Фюксе Берлин» Виктор Киреев сравнил популярность гандбола в России и Германии

Российский вратарь немецкого «Фюксе Берлин» Виктор Киреев рассказал, в чём, по его ощущениям, разница между немецким и российским гандболом.

«Чем немецкий гандбол отличается от российского? Во-первых, немецкая лига самая сильная в Европе. Здесь очень атлетичный гандбол. Команда, идущая на последнем месте, может легко обыграть или навязать серьёзную борьбу лидеру. Можно сказать, никто никого не считает здесь аутсайдером. К подготовке очень серьёзное отношение: постоянно тренируемся, смотрим видео игр наших соперников, тактику изучаем.

Второе, что бросилось в глаза, — болельщики. На обычные матчи приходит около восьми тысяч. Если дерби, то 10–12 тысяч на арене. В России, к сожалению, так не работают с болельщиками и можно лишь мечтать о такой посещаемости. Нет развлечений для них. Каких-то забав, интерактивов, интересных акций. Если в один день в Москве будет футбольный матч «Спартак» — ЦСКА и гандбольный, где «Чеховские медведи» играют, 99% людей пойдут на футбол. Ещё главное отличие, что все клубы в Германии частные. Администрация или государство не спонсирует. Есть титульный спонсор, серебряный, бронзовый. В теории, конечно, немецкие железные дороги могут кому-то предложить помощь, но её надо заслужить. Таких, как «Газпром» или РЖД, спонсоров ни у кого нет.

Зарплаты у гандболистов, кстати, примерно такие же, как и в России. Всё зависит от позиции на паркете и возможностей клуба. Лидер немецкого чемпионата может платить игроку чуть больше, чем 10-е место, но разница будет небольшая.

Самое главное, что гандбол здесь любят и развивают. Болельщики, приходя на арену, получают удовольствие не только от игры, но и от всего, что вокруг», — приводит слова Киреева Legalbet.