Как же повезло норвежскому «Вайперс» с Вяхиревой! Российская гандболистка сотворила чудо

Одна из лучших гандболисток планеты Анна Вяхирева продемонстрировала великолепную игру в полуфинале Лиги чемпионов и вывела свою команду в финал. В первом же сезоне в норвежском «Вайперс» россиянка получила шанс впервые в своей карьере выиграть турнир, в котором не побеждала ни разу.

Вяхирева перед «Финалом четырёх», который проходит в Будапеште, пообщалась с журналистами, признавшись, что на площадке чувствует себе увереннее, чем в общении со СМИ. А на площадке Анна в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов просто феерила: 73 гола и 76 результативных передач. Буквально за сезон россиянка стала лидером «Вайперс».

«Для меня мечта быть в Будапеште, я счастлива, что мы попали сюда. Конечно, это огромная возможность [выиграть трофей], но всё, чего я хочу — наслаждаться игрой и проводить время наилучшим образом», — сказала Вяхирева за день до полуфинала.

В полуфинале же она огорчила бело-зелёное море болельщиков «Дьёра», среди которых выделялись два ярких островка поклонников «Вайперс», добравшихся до столицы Венгрии. Их радость после окончания матча была просто безмерной, ведь за восемь секунд до окончания основного времени Вяхирева после сольного прохода с места левой полусредней вколотила мяч в ворота Амандин Лейно и лишила венгерскую команду всяческих надежд на победу.

Анна исправила собственную ошибку, допущенную в предыдущей атаке, когда она сделала неточную передачу и «Дьёр» подобрался к «Вайперс» на дистанцию одной атаки – 35:36. Но Вяхирева, которую игроки норвежской команды искали передачами в решающие секунды, всё решила.

Россиянка весь матч отыграла чудесно. В первом тайме она, используя «ближнюю» скамейку, не играла в обороне, действуя только в атаке, и раздавала передачи, после которых не забить было невозможно. В перерыве и после матча долго крутился повтор момента, когда Вяхирева отдала «слепую» передачу на Лису Тчаптчет, которая буквально расстреляла ворота «Дьёра» в упор.

В итоге Анна раздала шесть результативных передач и пять раза сама поразила ворота соперниц. В матче были и более результативные игроки: шведка Ямина Робертс из «Вайперс» забила восемь мячей, а норвежка Стине Офтедаль из «Дьёра» — 11, но именно россиянка сыграла ключевую роль в победе своей команды.

И теперь Анне Вяхиревой вместе с «Вайперс» осталось сделать последний шаг к победе. Россиянка уже играла в финале Лиги чемпионов с «Ростовом», но тогда уступила. Сейчас – вторая попытка. Если «Вайперс» выиграет, то станет победителем главного клубного турнира Европы (в случае гандбола – и мира) в третий раз подряд.