«Енисей-СТМ» обыграл «ВВА-Подмосковье» в матче 18-го тура чемпионата России по регби

Сегодня, 4 июня, состоялся матч в рамках 18-го тура чемпионата России по регби, в котором встречались «ВВА-Подмосковье» и «Енисей-СТМ». Встреча завершилась со счётом 60:35 (24:21) в пользу гостей. Игра проходила на стадионе «ВВА-Подмосковье» в Монино.

В составе победителей попытки выполнили Алексей Щербань, Никита Чурашов, Карел дю Пре, Артём Ровский, Азамат Битиев, Юрий Баранов и Давит Месхи.

«Енисей-СТМ» лидирует в турнирной таблице чемпионата России по регби сезона-2022/2023, набрав 73 очка. Второе место в таблице занимает клуб «Локомотив-Пенза», в активе которого 68 очков. Третье место занимает «Стрела» (53). В следующем матче чемпионата России «Енисей-СТМ» сыграет с клубом «Красный Яр». Встреча состоится 10 июня.