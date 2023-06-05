UCI запретил 18-летнему велосипедисту из России поехать на ЧМ из-за активности в соцсетях

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил участвовать в международных стартах 18-летнему россиянину Савелию Лаптеву. Отец спортсмена Григорий Лаптев сообщил, что Савелий не имеет никакого отношения к приписываемым ему UCI действиям в социальных сетях.
«Я считаю санкции в отношении Савелия каким-то недоразумением. 2 июня он участвовал в соревнованиях в Италии, и после гонки ему пришло письмо из UCI, в котором сообщалось, что UCI обладает информацией о том, что Савелий якобы ставил лайки к постам в социальных сетях относительно политической ситуации. Савелий уже отправил в международный союз письмо, в котором объяснил, что не имеет к этому никакого отношения. Я не пойму, как это могло произойти, наверное, его аккаунт взломали.
Как я понимаю, сейчас идёт разбирательство, но для Савелия и всей команды пришедшее в пятницу письмо о невозможности подтверждения нейтрального статуса вызвало большое удивление. В ближайшие 10 дней у него никаких стартов не планируется, поэтому пока мне сложно говорить, сможет ли он дальше продолжать выступать за «Астану». Команда тоже занимается этим вопросом, все необходимые пояснения были её представителями предоставлены», — приводит слова Лаптева-старшего ТАСС.
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