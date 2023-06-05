Тренер чемпионки мира по тхэквондо Хузиной: флага и гимна не хватало

Андрей Пак, личный тренер новоиспечённой чемпионки мира по тхэквондо Лилии Хузиной рассказал, каково было его воспитаннице выступать на чемпионате мира – 2023 в Баку (Азербайджан) в качестве индивидуального нейтрального атлета.

«Не совру, если скажу, что для спортсмена по-настоящему важно прежде всего реализовать себя и свои возможности. Флаг и гимн, конечно, важны. Они объединяют, помогают чувствовать свою принадлежность к обществу, поэтому их не хватало. Никакой предвзятости к нам со стороны иностранных коллег или сотрудников турнира не было. Была одна спортивная составляющая в духе товарищеской конкуренции», — сказал Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Российские спортсмены были допущены на чемпионат мира по тхэквондо в нейтральном статусе согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета.